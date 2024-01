Viola Amherd rend hommage aux victimes de l'Holocauste

La présidente de la Confédération Viola Amherd a rendu vendredi hommage aux six millions de juifs assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale et à toutes les autres victimes des nazis. Elle a appelé à la 'vigilance' dans le contexte du conflit au Proche-Orient.

'Se souvenir de l'Holocauste et commémorer les victimes du nazisme est à fois utile et nécessaire', a déclaré la présidente de la Confédération dans un message publié par son département à l'occasion de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste samedi. 'Perpétuer la mémoire de ce crime incommensurable est une responsabilité historique.'

Et d'estimer qu'il est 'de notre devoir' d'intensifier les efforts de prévention, information et éducation afin de que de telles tragédies ne se reproduisent plus. La Valaisanne a appelé à la 'vigilance' et à combattre 'avec détermination et vigueur' la recrudescence de l'antisémitisme après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier.

'Quoi que l'on pense du conflit israélo-palestinien ou de la conduite des opérations militaires à Gaza et dans les autres territoires occupés, il est inacceptable que nos concitoyens de confession juive soient attaqués ou se sentent menacés ici en Suisse', a-t-elle relevé. Et de rappeler 'la tolérance, le respect mutuel et le vivre-ensemble' dans une société démocratique. 'L'expression politique est un droit constitutionnel, mais l'appel à la haine et la discrimination sont proscrits par la loi.'

La présidente de la Confédération a également demandé de la 'prudence' et de la 'retenue' alors que des parallèles sont tirés entre la Seconde Guerre mondiale, l'Holocauste et les événements actuels. 'De telles comparaisons conduisent souvent à de fausses équivalences qui déforment la compréhension.'

Derniers survivants

Perpétuer la mémoire de l'Holocauste est essentiel aussi car les derniers survivants s'éteignent progressivement, selon Viola Amherd. Désormais, les lieux des crimes nazis attestent de la vérité historique. La conseillère fédérale a cité une charte internationale pour la préservation de tels sites, la création à Berne d'un lieu de mémoire pour les victimes du nazisme, ainsi que la réalisation d'un réseau national de sites de mémoire et d'information.

Dans un tweet des services du Parlement vendredi, le président du Conseil national Eric Nussbaumer a aussi mis l'accent sur l'importance de l'éducation pour combattre l'antisémitisme et la violence raciale. Il a participé jeudi à un événement à Berne ayant comme thème l'avenir de la commémoration de l'Holocauste.

Pour le secrétaire général de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) Jonathan Kreutner, cette journée de commémoration est marquée par les événements du 7 octobre, 'qui représentent un choc durable pour de nombreuses personnes en Israël, mais aussi pour les juives et juifs de la diaspora'. Le fait qu'il y ait le même jour une manifestation pro-palestinienne à Zurich déconcerte fortement la FSCI, a-t-il écrit, contacté par Keystone-ATS.

L'utilisation de l'expression 'From the river to the sea' ('Du fleuve à la mer') dans l'appel à la manifestation est 'antisémite' et appelle à l'anéantissement d'Israël, selon la fédération, qui trouve effrayant qu'une revendication de paix soit ainsi sapée. Les manifestants devraient se distancier clairement de cette idée.

