Violence et viols à Kaltbrunn (SG): anciens élèves bientôt entendus

Après la diffusion d'un documentaire sur des violences subies par des élèves d'une école évangélique à Kaltbrunn (SG), plusieurs victimes ont contacté le Ministère public. Entretemps, la télévision alémanique SRF a aussi révélé une affaire de viol par un enseignant.

Les victimes présumées de l'école évangélique fondée par le chocolatier Jürg Lädermann, qui ont pris contact avec le Ministère public st-gallois se sont renseignées sur la possibilité de porter plainte. Aucune d'entre elles n'a encore fait cette démarche, précise vendredi à Keystone-ATS un porte-parole du Ministère public st-gallois.

Ces personnes seront entendues à partir de la semaine prochaine. Les faits incriminés remontent à une période située entre 1995 et 2002.

Violée par un enseignant à 12 ans

Dans le documentaire diffusé en septembre par la radio-télévision alémanique SRF, d'anciens élèves témoignent notamment des coups de ceinture qu'ils ont reçus et de la violence psychique qu'ils ont subie. En outre, une ancienne élève a déclaré mercredi devant les caméras de la SRF avoir été violée à l'âge de 12 ans par un enseignant de l'école privée. Les responsables de l'école ne l'auraient alors pas crue et l'auraient renvoyée.

On ignore pour l'instant si ces derniers faits présumés sont prescrits. 'Cela dépend de leur date et de l'âge que la victime présumée avait lorsqu'ils se sont produits', précise le porte-parole du Ministère public. De plus, la personne concernée doit déposer plainte pour qu'une procédure pénale soit ouverte.

Faits couverts par la communauté religieuse

Une enquête externe mandatée par l'école il y a deux ans, suite aux premières recherches de SRF, a confirmé le comportement fautif d'anciens enseignants et de membres de la communauté religieuse. Son rapport date de 2022. Il y est question de 'coups en tous genres'. L'ancien patron d'entreprise Jürg Läderach est accusé lui-même d'avoir battu des enfants. Il réfute ces reproches.

La plupart des cas recensés sont déjà prescrits ou n'ont pas fait l'objet d'une plainte pénale, avait observé le Ministère public l'an dernier. En 1999, un ancien membre de la communauté évangélique de Kaltbrunn avait pourtant dénoncé des abus auprès des autorités.

Le canton avait alors tout entrepris pour vérifier les soupçons. Il n'avait pas pu aboutir, car les parents d'élèves et le personnel de l'école, tous membres de la même communauté religieuse, s'étaient couvert mutuellement, selon le ministre st-gallois de l'éducation Stefan Kölliker.

