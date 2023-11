Zurich: rassemblement contre l'antisémitisme et manif pour la paix

Un rassemblement de solidarité avec les personnes juives a réuni un millier de participants jeudi soir à Zurich. Des politiciens y ont appelé à lutter contre la montée de l'antisémitisme. En parallèle, une manifestation du GSsA a réclamé une 'paix équitable.

Le rassemblement contre l'antisémitisme était intitulé 'Never again is now!' ('Plus jamais, c'est maintenant!'). Les participants ont déployé des parapluies jaunes et noirs, symboles de protection. Quelques drapeaux israéliens étaient visibles et les noms de victimes ou otages du Hamas ont été lus à haute voix.

'Compte tenu des attentats contre Israël et de l'antisémitisme rampant en Europe, nous devons tous annoncer la couleur contre le terrorisme et l'antisémitisme', a déclaré le conseiller aux Etats Daniel Jositsch (PS/ZH). Président du Centre, le conseiller national Gerhard Pfister (ZG) a appelé les démocraties, Suisse comprise, à 'lutter plus fortement contre l'antisémitisme'.

'Protéger efficacement notre population juive (...) est notre devoir à tous, indépendamment de notre vision politique du monde', a souligné le conseiller national Alfred Heer (UDC/ZH).

L'Eglise réformée zurichoise était présente par son président Michel Müller. Les Eglises chrétiennes ont 'grandement contribué' à l'antisémitisme au cours de l'histoire. Elles ont donc aujourd'hui la responsabilité de l'empêcher, a-t-il déclaré.

Le rassemblement s'est déroulé dans le calme. Une dizaine d'orateurs ont condamné l'antisémitisme et toute tentative de relativiser les actes terroristes du Hamas.

Des morts des deux côtés

Simultanément et à 500 mètres de là, près de mille personnes ont manifesté contre le conflit au Proche-Orient à l'appel du Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA).

Là aussi, la manifestation est restée pacifique. Seuls les drapeaux 'Peace' étaient autorisés. Les participants ont allumé des bougies dans le silence.

Dans leurs discours, les orateurs ont demandé un arrêté immédiat des hostilités et la libération des otages. Une minute de silence a été observée à la mémoire des victimes des deux côtés.

/ATS