Genève Aéroport renforce la surveillance de son périmètre

La sécurité du périmètre de Genève Aéroport va être renforcée. Différents moyens technologiques seront déployés progressivement pour surveiller la clôture qui protège déjà la zone aéroportuaire.

'On respecte toutes les normes en matière de sécurité', relève vendredi Bertrand Stämpfli, porte-parole de Genève Aéroport, qui revenait sur une information de la Tribune de Genève. En allant au-delà des standards exigés, la direction de Genève Aéroport préfère agir plutôt que de devoir réagir.

M.Stämpfli ne donne aucun détail sur la nature des nouvelles installations, pour des raisons évidentes de sécurité. Il n'en précise pas non plus le coût. De son côté, la Tribune de Genève cite un radar détecteur de présence, des senseurs de pas et des caméras.

L'arrivée en septembre dernier du nouveau directeur général, André Schneider, a permis de relancer des projets sur la sécurité déjà en cours. Il est très 'branché' innovation, relève M.Stämpfli. Ces projets liés à la sécurité vont se déployer sur plusieurs années.

Le périmètre de l'aéroport est déjà délimité par des grillages de trois mètres de haut. Cela représente près de six kilomètres de clôture.

