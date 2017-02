La centrale de Leibstadt déjà à l'arrêt

A peine redémarrée après six mois d'arrêt, la centrale de Leibstadt (AG) a dû être éteinte dans la nuit de vendredi à samedi. Un défaut au système d'échappement dans le domaine non nucléaire en est la cause, a indiqué la centrale. Elle devrait redémarrer lundi.

La centrale nucléaire de Leibstadt a été reconnectée au réseau vendredi à 17h33. Des tests de fonctionnalité ont été effectués pour amener progressivement l'installation à son niveau normal d'exploitation, explique la société d'exploitation KKL samedi dans un communiqué.

Lors d'une opération sur le condensateur, le système d'échappement n'a pas fonctionné comme prévu. Selon la procédure en vigueur, le réacteur a été éteint manuellement et de façon ordonnée, poursuit KKL.

Ce système assure le filtrage du gaz d'échappement du condensateur. Ce condensateur se trouve dans une salle des machines qui fait partie du domaine non nucléaire de la centrale, selon le communiqué.

Le système d'échappement va être remis en état durant le weekend. KKL prévoit de reconnecter la centrale au réseau dès lundi.

Six mois d'arrêt

L'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) avait donné son feu vert pour le redémarrage de Leibstadt jeudi. La centrale était à l'arrêt depuis la révision annuelle d'août 2016. Les experts avaient alors détecté des traces d'oxydation sur des barres de combustibles dues à des états d'ébullition critiques ('dryouts' ou assèchements).

Pour éviter de nouveaux assèchements, l'IFSN a ordonné une réduction de la puissance thermique à 88% jusqu'à la prochaine révision prévue à la mi-septembre. La centrale devra en outre être immédiatement arrêtée en cas d'augmentation des émissions de gaz radioactifs, qui sont le signe d'une perte d'intégrité des barres de combustible.

Critiques

De nombreuses voix, dont Greenpace et la Fondation suisse pour l'énergie, ont critiqué la reprise de l'activité de la centrale. Une pétition lancée par le conseiller national Blathasar Glättli (Verts/ZH) a été signée par 16'000 personnes et remise à l'IFSN.

Une douzaine d'organisations de Suisse et d'Allemagne avaient également demandé l'arrêt de la centrale dans une lettre au Conseil fédéral. Le Land allemand du Bade-Wurtemberg et le Vorarlberg autrichien sont aussi intervenus pour reporter l'ouverture de la centrale.

/ATS