SSR: Roger de Weck conçoit une limitation des revenus publicitaires

Roger de Weck ne croit pas en une limitation de la publicité pour la SSR, par exemple en interdisant les spots après 20h00. Le directeur du groupe audiovisuel public conçoit plus facilement un plafonnement des revenus publicitaires.

'Nous sommes ouverts à de nouveaux modèles d'affaires en ce qui concerne la publicité', assure Roger de Weck dans une interview à la NZZ am Sonntag. La SSR pourrait par exemple se voir imposer une certaine limite à ses revenus émanant de la publicité. 'Et si les recettes dépassent ce plafond, une partie du montant serait dévié vers le fonds de soutien indirect aux médias', indique M. de Weck.

Une idée qu'il dit également soutenue par Gilles Marchand, qui lui succédera à la tête de la SSR dès octobre prochain. Et M. de Weck d'ajouter que 'de tels modèles sont plus intelligents qu'une limitation de la publicité pour la SSR'. Les chaînes allemandes et françaises, avec leurs fenêtres publicitaires suisses, seraient les premières à profiter d'une limitation de la publicité, souligne-t-il.

Débats 'anachroniques'

Les débats sur une réduction des chaînes en Suisse sont 'anachroniques', affirme en outre le chef de la SSR. Sites web, apps pour smartphones, réseaux sociaux et Smart-TV font office de nouveaux canaux de diffusion, en plus de la radio et télévision. Bientôt, 'on ne parlera plus du tout de canaux, mais d'utilisation optimale des six moyens de diffusion pour séduire le public'.

/ATS