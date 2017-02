Marrakech est la ville à la meilleure qualité de vie en Afrique

Marrakech est la ville d'Afrique qui offre la meilleure qualité de vie. Suivent Johannesburg en Afrique du Sud et Alexandrie en Egypte. C'est ce qu'il ressort d'une étude de l'EPFL publiée dans le magazine Afrique Méditerranée Business (AMB).

Ce classement des 100 premières villes d'Afrique a été réalisé sur la base de données réparties en sept catégories: société, habitat, développement spatial, infrastructures, environnement/écologie, gouvernance et économie, indiquent mardi la haute école et le magazine.

D'après ses auteurs, qui veulent renouveler le classement chaque année, c'est le premier palmarès qui veut décrire le cadre de vie des habitants africains et de chaque ville. A noter que les 100 cités étudiées sont les plus peuplées du continent et les capitales.

Maghreb en force

'Il en ressort un palmarès inédit, qui place Marrakech en tête, et des résultats surprenants, comme les bonnes performances d'Alexandrie et du Caire mais aussi les résultats très honorables de villes comme Dakar', souligne dans le communiqué Zyad Limam, directeur de la rédaction du bimestriel économique AMB.

Au quatrième rang, on trouve la capitale de l'île Maurice, Port Louis. Puis des villes du Maghreb: Casablanca (5e), Tunis (6e), Le Caire (7e), Rabat (8e) et Fès (10e). Le Cap en Afrique du Sud occupe la neuvième position.

/ATS