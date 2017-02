OMC: l'accord TFA qui doit doper les exportations entre en vigueur

L'accord sur la facilitation des échanges (TFA), succès pour l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à Bali en 2013, entre en vigueur. Les 110 Etats requis ont validé cet arrangement qui pourrait doper les exportations de 1000 milliards de dollars par an.

Deux ratifications étaient encore indispensables depuis plusieurs semaines. Après le Rwanda ces derniers jours, les représentants du Tchad, de la Jordanie et d'Oman ont déposé mercredi leur acceptation auprès du directeur général Roberto Azevedo.

Adopté lors de la conférence ministérielle de 2013, le TFA était le premier accord multilatéral en matière de commerce depuis le lancement de l'OMC au milieu des années 90. Selon l'OMC, il devrait apporter jusqu'à 1000 milliards de dollars par an (1003 milliards de francs) d'exportations supplémentaires.

Jusqu'en 2030, cet accord pourrait également ajouter 2,7 points de pourcentage par an à la hausse des exportations. Il pourrait encore étoffer de 0,5 point de pourcentage la croissance mondiale. Et l'OMC avait indiqué en 2015 que d'autres modèles d'évaluation économique que le sien tablent sur une hausse des exportations mondiales entre 1100 et 1300 milliards de dollars par an.

Cet accord porte sur l'agriculture, l'aide au développement et la 'facilitation des échanges' par la réduction de la bureaucratie douanière. Il 'profitera en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME)', a dit à l'ats l'ambassadeur suisse à l'OMC Didier Chambovey qui salue un document 'novateur' pour l'organisation.

Les pays en développement et les pays les moins avancés (PMA) sont liés par l'accord dans la mesure où ils peuvent le mettre en œuvre. Une assistance doit leur être apportée, estime M. Chambovey. 'L'accord pourrait servir d'inspiration à des initiatives récentes' dans les domaines des services et des investissements, qui seront discutées à l'OMC cette année, affirme-t-il.

