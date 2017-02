Implenia dope sa rentabilité en 2016 malgré des revenus en repli

Au terme de sa dixième année d'existence, Implenia a dopé sa rentabilité. Le groupe zurichois de construction a réalisé un bénéfice net consolidé de 64,4 millions de francs, en progrès de 23,9% sur un an.

Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 3,27 milliards de francs, en repli de 0,6% d'une année à l'autre, annonce jeudi le numéro un de la construction en Suisse. Les segments Development, Suisse et Infrastructure affichent d'excellents résultats, tandis que l'activité à l'international est marquée par la performance décevante de la Norvège.

Le résultat opérationnel du groupe Implenia s'est élevé à 97,9 millions de francs, soit une amélioration de 22,5% par rapport à 2015. Les divisions ont elles enregistré un EBIT en hausse de 20,4%, à 103,7 millions. Sans les frais d'amortissement liés à l'acquisition de Bilfinger Construction, le résultat d'exploitation des divisions a battu un nouveau record, à 115 millions (+6,8%).

Au vu du solide carnet de commandes, soit près de 5,2 milliards de francs à fin décembre, Implenia envisage l'année 2017, et les suivantes, avec confiance. Après le rachat de Bilfinger Hochbau, le groupe vise désormais à moyen terme un volume de chiffre d'affaires autour de 5 milliards de francs et une marge EBITDA entre 5,25% et 5,75%, après 5,1% l'an dernier. Il confirme l'objectif d'EBIT de 140 à 150 millions pour 2017.

/ATS