Neuchâtel va proposer une quarantaine d'événements culinaires

Neuchâtel, désignée Ville Suisse du Goût 2017, a dévoilé vendredi le programme des festivités. Une quarantaine de manifestations culinaires, autour du thème du fantastique, sera proposée, dont des Gloutons du lac ou des Jardins zinzins.

'Neuchâtel a été choisie pour la grande originalité et la solidité de sa candidature et pour son programme riche', a déclaré Michel Schlup, président du comité neuchâtelois de la Semaine du Goût, qui désigne chaque année la ville ambassadrice. La manifestation existe depuis 2001 et c'est la première fois qu'une ville du canton est choisie.

Selon Michel Schlup, 'il était temps' que Neuchâtel soit désignée, car la ville, qui fut la capitale mondiale du chocolat, possède également une tradition vinicole, brassicole et piscicole. 'Il y a donc matière à réaliser quelque chose de formidable'.

Une quarantaine de manifestations sera mise sur pied, avec comme fil rouge le fantastique, en clin d'oeil au NIFFF, le Festival international du film fantastique de Neuchâtel. L'événement-phare de l'année, les Gloutons du lac, aura lieu du 25 au 27 août au port de Neuchâtel. L'idée est de faire découvrir de manière décalée et inédite plusieurs fleurons de la gastronomie neuchâteloise.

'Une campagne publicitaire nationale sera lancée pour attirer du public en dehors des frontières cantonales', a expliqué Lena Brina, déléguée au tourisme de la Ville de Neuchâtel. Des taillaules seront distribuées dans plusieurs gares de Suisse pour faire connaître l'événement.

Sensibiliser les jeunes

De son côté, le Service des Parcs et promenades de la Ville va proposer un 'fantastique voyage des saveurs' dans les espaces et parcs publics de la ville avec des plantes comestibles et aromatiques. Au Jardin anglais, le thème retenu est celui de 'Charlie et la chocolaterie'.

En fin de saison, les produits seront préparés pour être consommés par la population. Des bacs en bois seront également mis à disposition dans les quartiers et les habitants pourront faire pousser des plantes aromatiques.

'Cela va tout à fait dans le sens de la Semaine du Goût dont l'objectif principal à de sensibiliser les jeunes au plaisir de manger sainement', a ajouté Michel Schlup. La Semaine du Goût aura lieu dans toute la Suisse du 14 au 24 septembre. Le nom de l'ambassadeur de cette manifestation, un chef renommé, sera dévoilé le 7 mars.

/ATS