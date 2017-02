Pannes d'électricité pour plus de 3500 foyers neuchâtelois

Des vents violents lundi soir ont provoqué des pannes d'électricité dans le canton de Neuchâtel. Plus de 3500 foyers ont été touchés par des coupures de courant. Le Jura bernois a également été frappé par la mini-tempête.

Des arbres sont tombés sur une ligne électrique près de Montmollin (NE) et l'ont sectionnée, a indiqué mardi l'entreprise Groupe E. Cet incident a impliqué une panne pour 950 clients entre 19h00 et 20h20 aux Geneveys-sur-Coffrane, à Coffrane et à Montmollin.

Une autre ligne électrique, près de Valangin, a été touchée par une chute d'arbre. Cela a causé une coupure de courant entre 19h20 et 19h40 pour 2600 clients répartis entre Dombresson, Fontaines, Neuchâtel, Enges, Le Landeron, Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Engollon et Valangin.

Près de 80 km/h à Courtelary

Dans le canton de Berne, la police a reçu une dizaine de coups de téléphone pour des arbres déracinés et des échafaudages balayés par le vent. C'est surtout le Jura bernois qui est concerné, précise à l'ats un porte-parole de la police cantonale. A Courtelary, Eole a soufflé à 78 km/h. Les plus fortes rafales ont été mesurées à Meiringen, avec 100 km/h, indique MeteoNews mardi.

Le front froid nommé 'Udo' est arrivé dans la nuit de lundi à mardi du Jura en direction des Alpes. A plusieurs endroits, il a plu entre 15 et 30 litres par mètre carré en l'espace de quelques heures.

/ATS