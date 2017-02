Programmes radio de la SSR les mieux notés, selon un sondage

Les programmes de la SSR sont les plus appréciés du public. Selon une enquête de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) effectuée au printemps 2016, les radios et tv privées se distinguent quant à elles dans le traitement de l'information locale et régionale.

Les programmes radio de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) obtiennent la note 3,9 (sur 5), soit le meilleur score. Suivent les diffuseurs tv de la SSR et les radios locales privées qui occupent la même place avec 3,7. Les programmes tv régionaux arrivent en queue de classement (3,4).

Un résultat comparable aux années précédentes que l'OFCOM qualifie néanmoins de 'remarquable', compte tenu des 'discussions plus approfondies relatives au service public', selon un communiqué. Le Parlement devra se pencher sur l'initiative 'No Billag' visant à supprimer les redevances radio et télévision et à interdire à la Confédération de subventionner toute chaîne de télévision ou de radio et de prélever une redevance de réception.

Radio plus divertissante

Reste que pour l'heure, les programmes radio de la SSR sont appréciés: selon les personnes interrogées, ils se distinguent par leur qualité, en particulier par leur professionnalisme (4,2) et leur crédibilité (4,1). Le contenu des informations est également très estimé (3,9).

L'ancrage local est en revanche mieux noté pour les radios régionales et reçoit la note 3,9, contre 3,2 pour la SSR. Le professionnalisme et la qualité des informations sont toutefois moins bien notés que ceux des radios SSR. A noter que de manière générale, les offres des émetteurs de radio sont jugées comme plus divertissantes que celles de la télévision.

Concernant les programmes de la télévision diffusés par la SSR, les points forts sont également la crédibilité (4,1) et le professionnalisme, ainsi que le contenu de l'information, qui obtiennent les deux la note 4,0.

Là aussi, sans surprise les télévisions régionales privées obtiennent les meilleurs résultats pour ce qui touche l'ancrage local (3,9). Avec une note de 3,8, la crédibilité est également appréciée.

TV régionales moins bien notées

Par rapport à la SSR, le professionnalisme, le contenu des informations et le niveau de divertissement 'sont nettement moins bien évalués': ces critères obtiennent respectivement 3,4 et 3,0. De plus, la catégorie divertissement enregistre le score le plus faible. Or la satisfaction globale dépend fortement des contenus de divertissement, note l'OFCOM.

Le sondage a été effectué par téléphone au printemps 2016 auprès de 3680 personnes dès 15 ans et résidant dans différentes régions de Suisse. Les téléspectateurs et les auditeurs interrogés ont évalué les chaînes publiques et privées qu'ils regardent ou écoutent le plus souvent.

/ATS