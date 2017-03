Tamedia voit son bénéfice net plonger l'an dernier

Le groupe de médias zurichois Tamedia a vu son bénéfice net plonger de 63,4% en 2016 à 122,3 millions de francs. Le résultat de l'année précédente avait été dopé par la fusion des annuaires électroniques search.ch et local.ch.

Le chiffre d'affaires a pour sa part baissé de 5,5% par rapport à l'exercice précédent pour s'établir un peu plus d'un milliard de francs (1,005 précisément), a indiqué jeudi Tamedia. Sur le plan opérationnel, le résultat avant intérêts et impôts (EBIT) affiche une contraction de 13,1% à 113,5 millions.

Les offres numériques, journalistiques et commerciales ont pour la première fois apporté plus de la moitié du bénéfice net. Quant au recul des ventes, il s'explique par la mutation structurelle du marché de la publicité imprimée, l'arrêt de l'imprimerie Ziegler Druck à fin 2015 et la vente de Swiss Online Shopping (FashionFriends).

