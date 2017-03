Swisscom ne pourra bientôt plus attribuer l'indicatif 079

Le '079', véritable marqueur des clients de Swisscom, arrivent lentement à épuisement. Le géant bleu attribue depuis trois ans à ses clients le préfixe 075. Un indicatif qui pourra être partagé avec les autres opérateurs concurrents.

L'information, révélée samedi par la Liberté et d'autres médias romands, est confirmée par le porte-parole de Swisscom Sepp Huber. Le 079 est attribué depuis 1992. En 2013, dès l'introduction du 075, le prestataire de téléphonie numéro un anticipait l'épuisement de 'son' préfixe fétiche.

Bien qu'il dispose théoriquement de quasi 10 millions de possibilités, Swisscom ne peut pas toutes les utiliser. Certaines tranches ont été laissées de côté, telles le 079 079 ... ou 079 112 .. ou encore 079 117 ... Aujourd'hui, le 079 n'est pas encore totalement épuisé.

Depuis 2013, l'opérateur majoritaire distribue à certains de ses abonnés et clients disposant d'une carte prépayée le 075. Mais les autres opérateurs comme Salt ou Sunrise peuvent aussi demander à l'OFCOM des blocs de numéros sous ce préfixe. A noter qu'aujourd'hui, l'indicatif 079 n'appartient pas non plus entièrement à Swisscom.

/ATS