Une avalanche bloque la ligne ferroviaire au col de l'Oberalp

Une avalanche bloque la ligne ferroviaire entre le Valais, Uri et les Grisons depuis mercredi matin. Aucun train de la Matterhorn Gotthard Bahn ne circule entre Nätschen (UR) et le col de l'Oberalp. Les voyageurs du Glacier-Express sont détournés par Zurich et Coire.

On ignore quand exactement l'avalanche s'est déclenchée. L'incident est survenu avant les heures quotidiennes d'exploitation de la ligne. L'équipe de déneigement a découvert la coulée de neige lors de son passage de routine, indique à l'ats un porte-parole de la Matterhorn Gotthard Bahn.

Depuis le Valais et Andermatt (UR), il est impossible de monter en train jusqu'au col de l'Oberalp. Les trains font demi-tour à Nätschen jusqu'à nouvel avis. Le déblaiement de la neige doit durer toute la journée, en principe.

Les trains en provenance des Grisons font demi-tour au col. Ceux de la ligne touristique du Glacier-Express, entre Zermatt (VS) et St-Moritz (GR), ne circulent pas. Leurs voyageurs doivent passer par Zurich et Coire.

/ATS