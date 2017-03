Le bénéfice de La Poste a baissé de 87 millions

La Poste affiche un bénéfice consolidé de 558 millions de francs pour l'exercice 2016, en baisse de 87 mio. Le recul des envois, l’effritement des marges dans la logistique et la faiblesse des taux d’intérêt dans le secteur financier pèsent lourdement sur le résultat.

S'ajoutent à cela la vente d'une participation de PostFinance ainsi que la réduction du délai d'amortissement sur des aménagements de locataire dans les centres logistiques, a communiqué La Poste jeudi.

Les activités liées aux lettres, aux journaux et aux envois publicitaires sont restées un pilier porteur en 2016. Mais les canaux numériques gagnent sans cesse du terrain et le cœur de métier de PostMail s'en ressent de plus en plus.

Les volumes de lettres adressées sont en recul de 3,8% par rapport à l'année précédente (2015: 1,4%). PostMail a néanmoins enregistré un résultat d'exploitation de 317 millions de francs (exercice précédent: 358 millions) et des produits d'exploitation de 2,9 milliards de francs (exercice précédent: 2,82 milliards).

L'essor du numérique va continuer de peser de tout son poids sur la marche des affaires de la Poste. A titre d'illustration, une baisse de 1% des volumes de lettres adressées se traduit par une baisse de 14 millions des produits d'exploitation.

Effritement des marges dans le secteur colis

Avec un commerce en ligne florissant, la dynamique s'accélère sur le marché de la logistique. Par rapport à 2015, les volumes de colis traités ont augmenté de 5,7% (2015: +3,0%). PostLogistics a enregistré un résultat d'exploitation de 117 millions de francs, soit 28 millions de moins que l'année précédente.

Divers facteurs sont en cause, et notamment la forte pression subie par les marges sur ce marché totalement l'augmentation des dépenses liée au fait que l'unité assume désormais la responsabilité pour les colis de particuliers.libéralisé ainsi que l'augmentation des dépenses liée au fait que l'unité assume désormais

/ATS