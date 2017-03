SIX affiche un résultat en baisse en 2016

Après une performance record à la faveur de cessions en 2015, SIX a vu son résultat chuter l'an passé. Le groupe zurichois, qui gère l'infrastructure de la place financière helvétique, a vu son bénéfice net plonger de 69% au regard de 2015, à 221,1 millions de francs.

Le résultat net de 2015, qui avait culminé à 713,7 millions de francs, avait notamment été dopé par un gain unique de 476,8 millions de francs en lien avec la cession à Deutsche Börse des parts de SIX dans les coentreprises STOXX et Indexium, rappelle jeudi le groupe sis à Zurich. L'an dernier, les éléments exceptionnels se sont chiffrés à 28,7 millions.

Ces effets uniques comprennent le produit de vente d'un immeuble et de SIX SAG, entre autres, ainsi que des charges liées à la réorganisation en France. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a pour sa part diminué de 61,1% à 297,1 millions de francs.

Ajusté des éléments exceptionnels, l'EBIT s'est tassé de manière plus modérée, soit de 5% à 268,4 millions de francs, après le montant record dégagé en 2015. SIX, dont les revenus ont progressé de 1,5% à 1,84 milliard l'an dernier, estime avoir réalisé une bonne performance, compte tenu d'un contexte économique toujours plus difficile.

Evoquant ses perspectives, SIX continue de tabler sur un environnement riche de défis, la pression sur les marges et les coûts ne devant guère se relâcher à l'avenir. Face à cette évolution, l'entreprise, entend poursuivre le développement de son offre et de ses services tout en observant une discipline budgétaire rigoureuse.

/ATS