Les trains circulent à nouveau sur la ligne de l'Oberalp

Les trains circulent à nouveau normalement sur la ligne qui relie Andermatt (UR) au col de l'Oberalp (UR/GR). Les masses de neige qui obstruaient la voie entre Nätschen (UR) et le col ont pu être dégagées, annonce samedi la compagnie Matterhorn Gotthard Bahn.

Une avalanche déclenchée artificiellement en raison de la neige tombée durant la nuit de jeudi à vendredi bloquait la ligne ferroviaire. Au même même endroit, une autre coulée descendue mercredi avait déjà empêché les trains de circuler.

La ligne de contact et plusieurs pylônes qui la soutiennent ont été endommagés, puis remplacés jeudi. Les travaux de déblaiement se poursuivaient depuis.

Die Linie zwischen Uri und Graubünden war bereits früher in der Woche gesperrt worden, weil in der Nacht auf Mittwoch eine Lawine niedergegangen war und die Gleise auf mehreren hundert Metern verschüttet hatte. Die zweite Lawine mit Nassschnee ging am Freitagmorgen fast an der gleichen Stelle nieder.

/ATS