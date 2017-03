L'industrie chocolatière suisse en croissance l'an dernier

L'industrie chocolatière suisse a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 1% l'an dernier à 1,76 milliard de francs. Les volumes ont augmenté plus fortement (+2,3% par rapport à 2015), grâce à la croissance des exportations.

La quantité totale de chocolat helvétique vendu en Suisse et à l'étranger s'est ainsi établie à 185'639 tonnes, a indiqué mardi la Fédération de l'industrie chocolatière suisse (Chocosuisse). Les exportations, en hausse de 4,3%, en ont constitué la part du lion, avec un peu plus de 122'000 tonnes.

11 kilos par habitant

Le chiffre d'affaires réalisé à l'étranger a porté sur un montant de 874 millions de francs, en progression de 3,7% en un an. Les deux plus grands marchés à l'exportation ont connu des évolutions contradictoires, en baisse pour l'Allemagne et en augmentation pour le Royaume-Uni.

Les Suisses, en revanche, se sont montrés moins friands de chocolat en 2016. Les ventes totales sur le marché indigène ont reculé de 1,2%, relève l'organisation faîtière de la branche. Du coup, la consommation annuelle par tête d'habitant a perdu 100 grammes pour se fixer à 11 kilogrammes tout rond.

/ATS