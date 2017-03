Tornos plonge dans les chiffres rouges l'an dernier

Tornos a plongé dans les chiffres rouges l'an dernier. Le fabricant prévôtois de machines-outils a essuyé une perte nette de 3,6 millions de francs, contre un bénéfice net de 895'000 francs lors de l'exercice précédent.

Le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (EBIT) s'est aussi inscrit dans le rouge à hauteur de 3 millions de francs, contre un gain de 2,35 millions un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires net, publié à la fin janvier déjà, il a diminué d'une année à l'autre de 16,9% à 136,2 millions.

Pour mémoire, Tornos avait dégagé un bénéfice lors des deux précédents exercices. Dans son communiqué publié mardi, l'entreprise explique que si ses progrès 'ne se reflètent pas dans les chiffres', cela est dû à la 'grande réserve' de la part des investisseurs. Un phénomène qui a plombé le chiffre d'affaires et les commandes.

Pour l'exercice en cours, la direction générale évoque des perspectives 'difficiles à établir', en raison de l'influence de facteurs exogènes sur la conjoncture et sur la propension à investir.

'La retenue dans les investissements reste de mise au sein de l'industrie automobile et le secteur horloger ne montre lui non plus toujours pas de retournement de tendance dans ce domaine', relève Tornos dans son communiqué.

/ATS