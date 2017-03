600'000 appels quotidiens non sollicités: les consommateurs irrités

Les fédérations des consommateurs suisses ont à nouveau demandé mercredi de faire cesser les appels téléphoniques publicitaires non sollicités. Depuis des années, ces appels figurent en tête de liste des sujets d'agacement dans la population.

Alors que les appels publicitaires sont interdits depuis 2012 auprès des personnes faisant figurer un astérisque à côté de leur nom, de nombreuses centrales téléphoniques passent outre, dénoncent la Fédération romande des consommateurs et ses consoeurs alémanique et tessinoise.

Selon une estimation de Swisscom, 600'000 appels non sollicités sont effectués en Suisse chaque jour. A l'occasion mercredi de la journée du droit des consommateurs, leurs fédérations demandent aux entreprises de télécommunications de mettre un filtre à disposition de leurs clients.

Depuis novembre dernier, Swisscom propose une solution de ce type à ses abonnés du réseau fixe. UPC et Sunrise examinent son introduction pour cette année. Selon Swisscom, le 'callfilter' se révèle efficace: en 100 jours, 100'000 clients ont abonné le service. Depuis son introduction, plus de deux millions d'appels publicitaires non souhaités ont ainsi été bloqués.

/ATS