Les Suisses mangent peu équilibré

Les Suisses mangent trop de viande et pas assez de produits laitiers, selon l'enquête nationale sur l'alimentation menuCH. Celle-ci montre également que sept personnes sur dix mangent hors de leur domicile à midi.

Chaque Suisse consomme en moyenne 780 grammes de viande par semaine, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Or la quantité recommandée ne devrait pas excéder 240 grammes.

Les hommes en particulier sont carnivores: ils mangent 980 grammes de viande par semaine, contre 570 grammes pour les femmes, soit presque le double. Les jeunes - surtout les hommes - en consomment davantage que les personnes plus âgées.

Romands en tête pour la viande

Les Suisses romands sont les plus grands amateurs de produits carnés, avec 119 grammes par jour. La Suisse italienne suit avec 116 grammes et les Alémaniques avec 107 grammes.

Des différences existent aussi dans le type de produit, les Alémaniques consommant davantage de viande transformée comme les saucisses, la charcuterie, la viande séchée, les terrines, pâtes à tartiner ainsi que la viande hâchée.

La consommation de sucreries, snacks salés et de matières grasses comme le beurre, la margarine, la crème et les sauces est quatre fois plus élevée que les recommandations.

Peu d'huiles végétales et de noix

A l'inverse, certains aliments sont consommés de manière insuffisante. La quantité moyenne d'huiles végétales et de noix mangées correspond à la moitié des quantités recommandées. Pour le lait et les produits laitiers, les Suisses en mangent deux portions par jour au lieu de trois, les Alémaniques davantage que les Latins.

L'enquête montre en outre que les personnes interrogées boivent en moyenne 1,7 litre de thé, de café et d'eau par jour. Les recommandations sont de 1,5 à 2 litres quotidiens, écrit l'OSAV.

Compléments alimentaires

Les personnes interrogées ont aussi donné des indications sur leurs habitudes alimentaires. Près de la moitié (47%) indiquent avaler régulièrement des compléments alimentaires comme des vitamines ou des sels minéraux. A midi, 71% des personnes interrogées mangent à l'extérieur; 35% des sondés ne cuisinent jamais à la mi-journée.

Le soir en revanche, il est fréquent de préparer son repas chez soi: seule une personne sur cinq (19%) ne cuisine jamais le soir. Sur ce point, les différences sont très marquées en fonction de l'âge: 35% des 65-75 ans ne préparent jamais un repas chaud le soir. La proportion tombe à 15% chez les 18-34 ans. Le temps consacré à faire la cuisine est de 38 minutes en moyenne.

Stratégie de nutrition

Les données recueillies seront utiles pour développer la stratégie suisse de nutrition 2017-2024, ajoute l'OSAV. Selon lui, elles permettront de mieux cibler les efforts visant à corriger les habitudes alimentaires en Suisse.

Près de 2000 adultes répartis dans toute la Suisse ont été interrogés sur leurs habitudes alimentaires pour menuCH. L'Institut de médecine sociale et préventive de l'Université de Lausanne a mené l'enquête sur mandat de l'OSAV et de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les résultats sur l'indice de masse corporelle et sur la consommation de fruits et légumes ont été publiés en novembre 2016.

