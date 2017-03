Valiant soumet une offre de rachat pour Triba

Valiant va soumettre une offre de rachat aux actionnaires de la banque lucernoise Triba d'ici à la mi-avril. Le groupe bernois de banques régionales leur proposera 1450 francs par action en espèces.

Ce prix représente une prime de plus de 9% par rapport au cours moyen des derniers mois, précise vendredi Valiant dans un communiqué. En cas de mise à disposition totale des actions, la transaction totalisera un volume de 55 millions de francs, que le groupe bernois financera avec ses liquidités.

En outre, les quelque 2600 actionnaires de Triba se verront verser le dividende au titre de l'exercice 2016. Le droit de vote pour l'assemblée générale ordinaire de 2017 leur reste également acquis.

L'offre d'achat sera publiée dans les journaux et sur les sites internet des deux banques et sera envoyée par courrier postal aux actionnaires de l'établissement lucernois. Ceux-ci auront ensuite un 'délai convenable' pour accepter ou non la proposition. Comme Triba n'est pas coté en Bourse, l'opération n'est pas soumise aux prescriptions du droit suisse des marchés financiers.

Actionnaire principal

Les deux banques collaborent étroitement depuis 2009 déjà. Valiant possède notamment 30,62% du capital de Triba et en est son actionnaire principal. Le groupe bernois conservera tout le personnel de l'établissement lucernois, qui opère dans les régions du Surental, du Wiggertal et du lac de Sempach.

Une intégration totale des activités commerciales de la petite banque lucernoise est prévue à moyen terme. 'Le rachat de Triba renforce la position de Valiant sur le marché dans l'une de ses régions principales et cadre parfaitement avec notre stratégie d'expansion', a déclaré le président du conseil d'administration Jürg Bucher, cité dans le communiqué.

Triba, qui emploie environ 30 collaborateurs à temps plein, compte quelque 16'000 clients et affiche un total de bilan de près de 960 millions de francs. En plus de son siège à Triengen (LU), la banque dispose de succursales dans les communes lucernoises de Büron, Nebikon, Reiden et Sempach.

/ATS