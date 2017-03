Le président du Sénégal veut continuer de coopérer avec la Suisse

La Suisse et le Sénégal ont affiché lundi leur volonté de poursuivre et de renforcer leur coopération. Doris Leuthard et le président sénégalais Macky Sall ont notamment abordé le commerce de l'or et les échanges dans le domaine de la formation.

'Avec cette visite, nous pouvons renforcer non seulement le commerce bilatéral, mais aussi beaucoup de thèmes qui sont d'importance', a déclaré lundi Mme Leuthard lors d'un point presse avec son homologue sénégalais dans les environs de Berne.

'Nous avons commencé un dialogue sur l'or et les droits humains', a notamment indiqué Doris Leuthard. La Suisse est l'un des principaux partenaires commerciaux européens du Sénégal, derrière la France et l'Espagne. Elle achète la totalité de la production industrielle d'or du pays, selon un communiqué du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC).

Au niveau de l'éducation, 'la Suisse va continuer à soutenir le Sénégal dans ses activités d'intégrer la formation professionnelle', a relevé Mme Leuthard. Le président Macky Sall a parlé d'un 'domaine prioritaire'. 'La Suisse a montré l'exemple à travers le monde que son modèle de formation duale méritait en tout cas notre respect et notre inspiration', a-t-il dit.

Importance de l'eau

La politique de l'eau et de la paix, la prévention de l'extrémisme violent et le système judiciaire mondial ont entre autres également fait l'objet de discussions, a indiqué le DETEC. Les deux partenaires ont par ailleurs confirmé leur appui à la justice pénale internationale.

Le conseiller fédéral en charge des affaires étrangères Didier Burkhalter a également pris part aux entretiens, de même que plusieurs ministres sénégalais. Le Neuchâtelois a félicité le président Sall pour le rôle constructif joué par son pays en faveur de la paix et de la stabilité en Afrique de l'Ouest, en particulier pour la solution de la crise gambienne.

/ATS