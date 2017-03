Le SECO abaisse à 1,6% son estimation de croissance du PIB en 2017

Après la modeste progression de l'économie au deuxième semestre 2016, les experts de la Confédération revoient à la baisse leur pronostic pour 2017. La croissance du produit intérieur brut (PIB) est attendue à 1,6% cette année, contre 1,8% encore en décembre.

Toutefois, les indicateurs avancés en ce début d'année montrent une nette amélioration, et l'économie mondiale envoie des signaux positifs, indique mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Cette année et la suivante, l'expansion modérée de l'économie globale devrait se poursuivre, donnant des impulsions au commerce extérieur helvétique.

En Suisse, l'industrie a grevé la croissance du PIB au 4e trimestre, et le redressement après le choc du franc fort a perdu - provisoirement - de sa vigueur, selon les experts. Or les dernières données, notamment les exportations en janvier de produits chimiques et pharmaceutiques, s'avèrent réjouissantes. Les indicateurs de confiance se sont eux aussi améliorés.

L'évolution à la hausse au cours des prochains trimestres devrait largement compenser la faible dynamique au tournant de l'année 2016/2017. Pour 2018, la prévision de hausse du PIB reste inchangée à 1,9%. Le groupe d'experts confirme par ailleurs ses prévisions de recul du taux de chômage à 3,2% en 2017 et à 3,1% en 2018.

/ATS