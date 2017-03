Schneider-Ammann voit des opportunités dans le numérique en Afrique

L'Afrique 'entre dans une nouvelle période' moins inégale avec les pays développés. Le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a estimé mardi à Genève que les entreprises suisses 'sont assurément impatientes' d'investir dans l'économie numérique sur ce continent.

'Les Africains se rassemblent et réinventent les affaires dans leurs pays', a affirmé le chef du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) lors du Forum des patrons africains. Les paiements numériques sur les smartphones et les systèmes de distribution peuvent contribuer à une modification dans l'économie africaine.

Devant les présidents sénégalais Macky Sall et ghanéen Nana Akufo-Addo, le conseiller fédéral a également souligné les opportunités d'affaires en Afrique pour les entrepreneurs. Deux tiers de la population ont moins de 35 ans, soit plus d'un milliard de personnes. Ce chiffre aura été multiplié par deux et demi d'ici un peu plus de 30 ans.

Le commerce à l'intérieur du continent africain reste bas, à 16% contre 60% dans l'UE. M. Schneider-Ammann a appelé les responsables gouvernementaux africains à identifier avec le secteur privé les priorités pour accélérer le développement de cette région.

La Suisse aide un certain nombre de pays à améliorer les conditions favorables à l'investissement, à l'emploi, aux infrastructures ou à un commerce durable, a ajouté le conseiller fédéral. Depuis 2015, la Suisse a investi plus de 700 millions de dollars (environ 697 millions de francs) dans le soutien aux PME dans le monde. Un tiers de ce dispositif était lié à l'Afrique.

