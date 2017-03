Emmi voit sa rentabilité nettement progresser en 2016

Dans un contexte difficile, Emmi a vu progresser sa rentabilité en 2016, malgré des ventes décevantes. Le numéro un des produits laitiers en Suisse a dégagé un bénéfice net en hausse de 16,7% en comparaison annuelle à 140,3 millions de francs.

Conformément aux anticipations du groupe lucernois, la rentabilité s'est mieux portée que les ventes. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (EBIT) a dépassé les attentes et progressé de 7,3%, sur un an à 202,7 millions, annonce mercredi Emmi. La marge bénéficiaire nette passe de 3,7% à 4,3%.

'Compte tenu des pressions exercées sur les activités en Suisse, ce résultat s'avère réjouissant', déclare Urs Riedener, directeur général d'Emmi, cité dans le communiqué, tout en soulignant les progrès réalisés à l'étranger et l'importance de la Suisse, 'élément central de notre stratégie'.

Pour l'année en cours, la direction s'attend à ce que la conjoncture reste difficile. En 2017, l'entreprise entend néanmoins enregistrer une légère hausse de son chiffre d'affaires et assurer la stabilité de la rentabilité.

Ventes déjà connues

Comme déjà publié début février, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 1,4% l'an dernier, à 3,26 milliards de francs. Corrigées des effets de change et des acquisitions, les revenus ont cependant reculé de 1%. Dans la division Suisse, ils se sont contractés de 2,9% en termes organiques.

Le ralentissement est mis sur le compte du tourisme d'achat, de l'augmentation des importations et des incertitudes économiques telles que le Brexit. Le prix du lait a également baissé à l'échelle mondiale. En revanche, des marques comme Caffè Latte, Kaltbach et Yoqua ont progressé, ce qui incite à l'optimisme.

/ATS