Rolex, la marque suisse la plus valorisée

Google, Apple et Microsoft représentent les marques les plus valorisées, selon le cabinet d'études de marché Kantar Millward Brown. Du côté de la Suisse, Rolex, Nescafé et UBS conservent les trois premières places.

Première marque mondiale, Google a vu la valeur de sa marque augmenter de 7% en l'espace d'un an à 246 milliards de dollars (235 milliards de francs), estime mardi Kantar Millward Brown. Un autre géant de l'informatique, Apple, se place derrière le moteur de recherche, la marque à la pomme étant valorisée à 235 milliards, en hausse de 3%.

Troisième du classement, le géant des logiciels Microsoft affiche pour sa part une valeur bien moindre, la marque du groupe de Redmond valant elle 143 milliards de dollars, un montant qui a toutefois bondi de 18% d'une année à l'autre.

Parmi les 100 premières marques globales, 54 viennent des Etats-Unis. Le classement a été établi sur la base de sondages menés auprès de 3 millions de consommateurs ainsi que des états financiers des entreprises passées sous revue.

Rolex, première marque suisse

En Suisse, Rolex représente la marque la plus valorisée, soit à hauteur de 8 milliards de dollars, un montant en baisse de 1%. L'horloger sis à Genève, qui n'intègre pas la liste des 100 marques les plus puissantes de la planète, devance Nescafé (6,3 milliards de dollars / +3%) et UBS (6,1 milliards / -12%).

Malgré son fort repli, le numéro un bancaire helvétique devance Nespresso, une autre marque du géant de l'alimentation veveysan Nestlé, dont la valeur a augmenté de 5% à 5,9 milliards de dollars. Suit l'assureur Zurich (3,3 milliards) qui effectue son retour parmi les dix compagnies d'assurance dont la marque affiche le plus grand impact.

Quatrième du classement global, Amazon a pour sa part affiché la plus forte hausse de valeur pour sa marque, dont la valorisation s'est envolée de 41% à 139 milliards de dollars, selon Kantar Millward Brown. Le géant du commerce en ligne précède une autre société liée à internet, à savoir Facebook, dont la marque est valorisée à 130 milliards (+27%).

Sociétés technologiques en force

Le cabinet d'études de marché note par ailleurs que tous les nouveaux arrivants parmi les 100 marques les plus valorisées, soit Youtube, Snapchat, Netflix et Salesforce, représentent de sociétés technologiques. La valeur globale de ces 100 marques est estimée à 3640 milliards de dollars, une somme en hausse de 8%.

