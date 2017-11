No Billag va provoquer un désert audiovisuel en Suisse romande

Les opposants romands à l'initiative No Billag ont lancé jeudi la campagne en vue de la votation fédérale du 4 mars. La suppression de la redevance menace l'existence de 19 chaînes de radios et TV en Suisse romande, risquant de créer un véritable désert audiovisuel.

Des élus des partis PDC, PLR, PS et Verts ainsi que des acteurs des milieux culturels, sportifs et médiatiques se sont réunis à Lausanne pour dire leur vive inquiétude. La fin de la redevance entraînerait la disparition non seulement des chaînes de la SSR, mais aussi des radios et TV régionales comme Canal 9, La Télé, Léman Bleu, Radio Chablais, RTN, Radio Fribourg, RFJ ou Rhône FM, notamment.

'Il faut replacer le débat. Il ne s'agit pas de dire si on est content ou pas de telle émission. Il s'agit de la disparition totale de la SSR et des chaînes régionales. Toutes les régions minoritaires seraient dans une situation catastrophique', a lancé le conseiller national neuchâtelois Jacques-André Maire (PS).

/ATS