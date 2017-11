Pollution à New Delhi: Swiss fournit des masques de protection

La pollution de l'air à New Delhi a poussé la compagnie aérienne Swiss à munir ses équipages de masques de protection. La compagnie américaine United Airlines a, elle, annulé ses vols en direction de la capitale indienne.

Les masques 'doivent être portés à l'extérieur', a indiqué dimanche à l'ats Stefan Vlasic, porte-parole de Swiss. Les liaisons de Swiss vers New Delhi s'effectuent néanmoins normalement, a-t-il précisé.

United Airlines a en revanche indiqué samedi avoir momentanément cessé ses vols vers la métropole d'une vingtaine de millions d'habitants. La mesure prise par la compagnie américaine court jusqu'à lundi. Les passagers touchés peuvent modifier gratuitement leur réservation.

Selon les données officielles, la concentration moyenne de particules fines à New Delhi est 45 fois plus élevée que la valeur maximale qui reste en moyenne annuelle encore sans risque pour la santé selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Facteurs multiples

Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer le phénomène, qui revient périodiquement: absence de vent, feux de récolte illégaux dans les régions agricoles autour de la métropole, gaz d'échappement des véhicules dans une ville où les transports publics sont notoirement limités, poussière dégagée par les chantiers, etc.

Les autorités ont pris des mesures d'urgence. Les écoles ont été fermées de mercredi à dimanche, et les résidents, en particulier les plus fragiles, ont été invités à rester chez eux. Les spectacles en plein air ont été annulés et le prix du parking a été multiplié par quatre pour amener les gens à utiliser les transports publics.

