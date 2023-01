Plus de 50'000 créations d'entreprises en 2022

En Suisse, 50'015 entreprises ont été créées en 2022, un chiffre quasi stable par rapport à l'année précédente. Le dernier trimestre s'est achevé sur un rebond.

Le total correspond à une baisse de 1% par rapport à 2021 et à une hausse de 7% comparé à 2020, selon les données des registres du commerce compilées par Help.ch et publiées mardi. La performance de 2022 est supérieure de 27% à celle d'il y dix ans, avec 39'371 sociétés fondées en 2012, soit un bilan ' positif et qui renforce notre image d'une économie suisse dynamique et productive' l'année dernière et les précédentes, souligne le document.

Au mois de décembre, 4897 nouvelles sociétés ont été fondées, soit 18% de plus par rapport à novembre et 1% de moins sur un an. En tout, 2622 firmes ont été radiées des registres, ce qui correspond à une envolée de 16% sur un mois, mais une progression de seulement de 0,5% sur un an.

/ATS