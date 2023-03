Les exportations horlogères ont encore progressé en février

Les exportations horlogères ont poursuivi leur vigoureuse croissance en février. Elles ont bondi en l'espace d'un an de 12,2% à 2,2 milliards de francs, portées à la fois par les montres bon marché et le très haut de gamme.

A l'image de janvier, la vigueur des Etats-Unis, premier marché étranger des garde-temps helvétiques, a représenté un important soutien, alors que la Chine a renoué avec les chiffres noirs.

Tous les principaux marchés se sont inscrits en hausse, les livraisons atteignant en février un très haut niveau, commente mardi la Fédération de l'industrie horlogère (FH).

Les quelque 37'900 montres en métaux précieux exportées sur le mois sous revue, sur un total de 1,27 million de pièces, ont généré des recettes de 752 millions de francs, 11,7% de plus qu'en février 2022, alors que les garde-temps bimétallique ont bondi de 12,8% à 376,5 millions et la catégorie autres métaux à crû de 27% à 124,5 millions. Mais la palme de la croissance est revenue au segment des autres matières, dont les exportations se sont envolées de 62,6% à 77,3 millions de francs.

Ventilées selon les prix, les exportations de montres valant entre 200 et 500 francs ont une nouvelle fois affiché un repli significatif de 18% en valeur et en volume, une tendance fortement baissière qui se poursuit depuis quatre ans pour ce segment. Bénéficiant de la dynamique continue de la catégorie 'autres matières', les garde-temps de moins de 200 francs ont vu leur résultat progresser de 12,3%, confirmant une nouvelle fois le rebond affiché l'an dernier. Ceux de plus de 500 francs ont présenté une expansion comparable, soit de 13,8%.

Amorce de reprise en Chine

Les exportations vers les Etats-Unis, premier débouché de l'horlogerie helvétique, ont grimpé à 345,9 millions de francs, en hausse de 15,5%. Celles à destination de la Chine ont retrouvé des couleurs, s'étoffant de 8,2% à 253,9 millions et retrouvant leur place de 2e marché pour les montres suisses, après quatre mois de creux et malgré un effet de base défavorable, note la faîtière.

La FH juge la performance annonciatrice du redressement des livraisons vers l'Empire du Milieu, d'autant plus que le troisième marché des montres suisse, Hong Kong, a vu les livraisons décoller de 22,2% à 213,2 millions de francs. Les autres principaux marchés asiatique tels que Singapour (+17,3%) et les Emirats arabes unis (+15,3%) ont également fortement augmenté. Les livraisons vers le Japon ont elles crû de 6,7% à 147,2 millions. En revanche, celles à destination de la Corée du Sud se sont contractées de 11,3%.

Pour l'ensemble de l'Europe, les exportations ont gagné 6,1%. Les livraisons vers les principaux marchés du Vieux Continent, à savoir le Royaume-Uni (+12,2%), l'Allemagne (+13,4%) et le France (+20,3%) ont augmenté plus fortement que les débouchés plus petits. Les exportations vers l'Italie ont crû de 5%, alors que celles vers l'Espagne ont fléchi de 1,2%.

/ATS