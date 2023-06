Genève Aéroport s'attend à une forte affluence cet été

Pour Genève Aéroport, l'été qui arrive ressemblera, au point de vue des activités, aux étés d'avant la pandémie de Covid-19. La demande de voyage est « très importante » et un peu plus de 3 millions de passagers vont passer par Genève en juillet et en août, indique lundi l'aéroport genevois.

Selon les prévisions, le trafic passager durant les deux prochains mois atteindra 92 à 93% du niveau de 2019. En nombre de vols, Genève Aéroport prévoit 94 à 96% du volume de l'été 2019. Tous les acteurs de la plateforme, compagnies aériennes et sociétés d'assistance au sol, se sont mobilisés pour répondre à cette activité retrouvée.





Directeur confiant

« Nous mettrons tout en œuvre pour garantir aux passagers un service aérien stable et apaisé durant l'été 2023 », relève le directeur général de Genève Aéroport André Schneider, cité dans un communiqué. Le patron de l'aéroport genevois avertit aussi que des facteurs extérieurs pourraient réduire à néant cette belle assurance. Les fragilités de certains aéroports, les grèves, les congestions du ciel aérien, la météo sont des éléments sur lesquels Genève Aéroport n'a pas de prise ou très peu, note-t-il.

Cent vingt-trois destinations sont offertes au départ de Genève. Les liaisons sont opérées par 44 compagnies aériennes. L'aéroport propose douze destinations long-courriers avec en majorité des fréquences quotidiennes, qu'exploitent les compagnies Air China, Ethiopian Airlines et Delta.

Depuis quelques semaines, relève Genève Aéroport, un travail préparatoire a été mené avec les entreprises présentes sur le site. Il s'agissait de s'assurer que le personnel est en nombre suffisant et de garantir une bonne coordination de tout le monde en prévision du coup de feu de l'été.





Effectifs renforcés

Swiss et easyjet, les deux compagnies offrant le plus de destinations, se disent prêtes à affronter la ruée estivale. Le transporteur « low cost », par la voix de son directeur pour la Suisse Jean-Marc Thévenaz, annonce le recrutement de 117 membres d'équipage à Genève pour accompagner l'arrivée de nouveaux Airbus.

Du côté de Swiss, le directeur de la compagnie pour la Suisse romande Romain Vetter précise que l'entreprise a planifié son programme de vol de manière conservatrice. Une stratégie qui lui permettra « de réagir à d'éventuels impondérables ». Swiss mène aussi une campagne de recrutement de personnels de cabine, dont 60 dédiés à Genève.

Les sociétés d'assistance au sol se disent aussi prêtes à relever le défi que pose la forte hausse des activités. Swissport a renforcé ses effectifs en engageant 110 collaborateurs depuis le début de l'année. Dnata a fait de même en pérennisant les contrats d'employés saisonniers qui avaient rejoint l'entreprise l'hiver dernier. /ATS