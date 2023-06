La Suisse dégringole dans un indice sur l'égalité hommes-femmes

La Suisse dégringole de huit rangs dans l'indice annuel du WEF sur l'égalité entre les hommes et les femmes, passant à la 21e place. Plus largement, la situation mondiale stagne sur cette question. Il faut toujours au rythme actuel 131 ans pour atteindre la parité.

Selon l'indice du Forum économique mondial (WEF) publié mercredi à Genève, une semaine après la grève féministe, la Suisse fait un peu moins bien que l'année dernière en termes absolus. Elle recule surtout loin derrière l'Islande, qui reste la meilleure.

La Norvège gagne un rang pour prendre la deuxième place et dépasse la Finlande. L'année dernière, la situation était revenue à celle d'avant la pandémie. Depuis, le décalage entre hommes et femmes n'a diminué que de 0,3 point de pourcentage en un an. Cette amélioration est surtout due à l'accès à l'éducation.

Et au total, près de 120 pays ont fait reculer d'au moins 95% la différence entre les sexes sur cette question. La part n'atteint que 60% pour la participation économique et moins d'un quart pour l'émancipation politique.

/ATS