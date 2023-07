Swiss Medical Network et Visana renforcent leur collaboration

L'exploitant de cliniques Swiss Medical Network resserre ses liens avec Visana. Dans ce contexte, la caisse maladie bernoise a pris une participation de 11,1% dans le capital-actions de l'entreprise détenue par Aevis Victoria.

Ensemble, les deux entreprises ont déjà lancé un premier centre de santé intégré dans l'Arc jurassien - baptisé Réseau de l'Arc - et comptent réitérer l'expérience au cours des prochaines années.

Le partenariat vise à relever les défis qui se posent actuellement pour le système de santé, en particulier sur le volet des coûts et des primes toujours plus élevés, précisent les deux protagonistes par voie de communiqués.

Ces centres intègreront clients, assurances, prestataires de soins et structures en aval des soins. Ils constituent 'une étape logique' après la collaboration régionale débutée avec le Réseau de l'Arc. Ce dernier devrait d'ailleurs engendrer un modèle d'assurance alternatif dès le 1er janvier, sous réserve d'obtenir l'accord de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

Dans un communiqué séparé, la maison-mère de Swiss Medical Network, Aevis Victoria a précisé que Visana Beteiligungen a souscrit à 2'500'000 actions nominatives de sa filiale, au prix de 60 francs par action, dans le cadre d'une augmentation de capital.

Suite à cette opération, Swiss Medical Network sera détenue directement et indirectement à hauteur de 80% par Aevis, 8,9% par MPT (Medical Properties Trust) et 11,1% par Visana Beteiligungen. La transaction permet de renforcer les fonds propres consolidés d'Aevis et de Swiss Medical Network.

L'augmentation de capital et l'arrivée de Visana parmi les actionnaires permettront d'accélérer le développement des soins de base ainsi que des aides et soins à domicile, deux activités déterminantes pour améliorer les services aux patients et faire baisser les coûts du système de santé.

/ATS