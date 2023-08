Hausse des nouvelles mises en circulation de véhicules en juillet

Les nouvelles mises en circulation ont augmenté de 17,3% en juillet sur un an. En tout, 27'470 véhicules à moteur ont été mis en circulation au cours du mois sous revue, a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Dans la principale catégorie, soit les voitures de tourisme, la progression a atteint 19,4%. Si la demande pour les véhicules à essence a reculé (-6%), ceux fonctionnant au diesel ont été plus recherchés (+4%) qu'un an plus tôt. Les véhicules à propulsion alternative ont tous vu les nouvelles immatriculations progresser, notamment les véhicules électriques (+82%) ainsi que les hybrides (+47%), et, dans une moindre mesure l'hybride rechargeable (+4%).

Les nouvelles mises en circulation ont également progressé pour les motocycles (+7,3%) ainsi que les véhicules destinés au transport de marchandises (+31,6%).

Cumulés sur les mois de janvier à juillet, 206'616 véhicules à moteur ont été mis en circulation, un chiffre en hausse de 10,3% sur un an.

/ATS