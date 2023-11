Les exportations horlogères suisses progressent encore en octobre

Les envois de montres suisses à l'étranger ont une nouvelle fois augmenté en octobre. La branche a exporté l'équivalent de 2,4 milliards de francs, soit 5,1% de plus qu'une année auparavant.

'La croissance enregistrée en octobre par les exportations horlogères suisses est restée proche de celle affichée en août et en septembre', note la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) mardi.

Le rythme de progression se stabilise 'à un niveau moins soutenu que durant le premier semestre mais toujours significatif', souligne la faîtière. Le résultat cumulé sur dix mois a augmenté de 8,3% par rapport à 2022.

Première destination des garde-temps helvétiques, les Etats-Unis (+5%) ont affiché une croissance identique à la moyenne mondiale. La Chine a bondi de près d'un quart, bénéficiant 'de l'effet de base favorable attendu sur l'ensemble du quatrième trimestre'. Hong Kong a poursuivi son rattrapage soutenu (+17,4%).

La baisse constatée au Japon (-2,7%) et à Singapour (-9,8%) a inscrit ces marchés en marge des autres débouchés asiatiques. Ces six destinations pèsent pour plus de la moitié du total des envois.

En Europe, la performance s'est limitée à un gain de 1,9%. Le Royaume-Uni (+7,7%), la France (+6,2%) et l'Italie (+2,7%) se sont inscrits en terrain positif, à l'inverse de l'Allemagne (-12,4%) et de l'Espagne (-2,5%).

