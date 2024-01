La Confédération victime d'une cyberattaque

Plusieurs sites Internet de l'administration fédérale étaient temporairement inaccessibles mercredi. Le groupe 'NoName', proche de la Russie, a revendiqué une cyberattaque en raison de la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky au WEF de Davos (GR).

'NoName' a effectué une attaque par déni de service (DDoS). Le groupe de hackers a invoqué la participation du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Forum économique mondial (WEF) pour justifier son action, écrit le tout nouvel Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) dans un communiqué.

La cyberattaque a été rapidement remarquée et les spécialistes de l'administration fédérale ont pris les mesures qui s’imposaient pour rétablir au plus vite l’accessibilité des sites web. Une telle attaque était attendue et des mesures de sécurité appropriées avaient été mises en place, selon l'OFCS. Les attaques DDoS n'engendrent pas de fuite de données.

/ATS