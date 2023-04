3,5 milliards de francs d'Afghanistan bloqués en Suisse

Quelque 3,2 milliards de francs provenant d'Afghanistan sont bloqués sur un compte à la Banque des règlements internationaux (BRI) à Bâle. Selon le DFAE, cet argent appartient au peuple afghan et est réservé à des tâches ciblées comme la stabilisation des prix.

Le compte est ouvert au nom de la fondation privée 'Fund for the Afghan People'. Jusqu'à présent, rien n'a été distribué de cet argent, a indiqué mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) à l'agence de presse Keystone-ATS revenant sur une information des journaux de Tamedia.

L'argent sur le compte de la BRI est réservé à des 'tâches ciblées conformément aux objectifs de la fondation, y compris la stabilisation des taux de change et des prix en Afghanistan', a-t-on précisé au DFAE.

Mardi, les journaux de Tamedia ont indiqué que l'argent sur le compte auprès de la BRI ne devait pas être utilisé pour l'aide humanitaire, bien que la fortune ait entretemps rapporté plusieurs millions de francs d'intérêts.

Alexandra Baumann, diplomate suisse et membre du conseil de la fondation, a en outre expliqué, dans les journaux de Tamedia, que le 'Fund for the Afghan People' ne pouvait pas simplement envoyer l'argent en Afghanistan.

Au peuple

Les statuts de la fondation exigent que l'argent serve au peuple afghan. Cela signifie que l'argent ne doit pas tomber entre les mains du gouvernement taliban, a précisé M.Baumann. Dans le cadre de leur prise de pouvoir, les talibans avaient également pris le contrôle de la banque centrale afghane.

Les fonds ont été bloqués par les Etats-Unis lorsque les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan en août 2021, après le retrait chaotique des forces internationales. Il provient de réserves monétaires d'environ sept milliards de dollars que la banque centrale afghane avait auparavant déposées aux Etats-Unis.

En 2022, le gouvernement américain a ordonné qu'environ la moitié de ces réserves monétaires, soit l'équivalent de 3,2 milliards de francs, soient transférées en Suisse et mises de côté 'pour les besoins du peuple afghan'.

