472 projets soutenus par l'Aide suisse à la montagne

En 2022, l'Aide suisse à la montagne a soutenu financièrement 472 projets de la population de montagne. Trente-sept experts bénévoles ont effectué quelque 5500 heures de travail.

Parmi les projets soutenus, 444 étaient des projets réguliers et 28 ont fait l'objet d'une procédure simplifiée, indique mardi la fondation Aide suisse à la montagne dans un communiqué. Les demandes ont été évaluées par les experts bénévoles sur place, en montagne.

'Les experts bénévoles sont la colonne vertébrale de notre activité de soutien', explique Beatrice Zanella, responsable Projets et partenariats à l'Aide suisse à la montagne, citée dans le communiqué.

Il s'agit surtout d'anciennes personnalités et d'anciens dirigeants très pointus dans des domaines comme le tourisme, l'agronomie, la banque, qui veillent à la bonne affectation des fonds, a précisé à Keystone-ATS Christine Urfer, coordinatrice média pour la Suisse romande et le Tessin.

Hôtel transformé en auberge de jeunesse

Les dons récoltés par l'organisation atteignent généralement chaque année entre 25 à 30 millions de francs. L'an passé, 650'000 francs ont ainsi pu être consacrés pour soutenir les travaux de transformation du Grand Hôtel du Cervin à St-Luc (VS), rénové en une Auberge de jeunesse tout confort pour un investissement total de 20 millions.

Les contributions de l'Aide suisse à la montagne ont aussi permis en 2022 de maintenir un magasin dans le village gruérien de Cerniat (FR), devenu un 'shop' avec des caisses automatiques.

L'aide suisse à la montagne est une fondation financée exclusivement par des dons, ayant pour but d'améliorer les conditions de vie de la population de montagne et de lutter contre le dépeuplement de ces régions. Au-delà de cette mission, les aides permettent de garantir une vitalité dans des zones isolées et d'attirer des jeunes qui peuvent bénéficier d'un soutien pour des projets entrepreneuriaux.

