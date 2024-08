8000 signatures contre de futures hausses des tarifs des TPG

Le référendum contre l'autonomie des Transports publics genevois (TPG) dans la fixation du prix des billets et abonnements a été déposé jeudi, muni de 7936 signatures. Les référendaires craignent une augmentation prochaine des tarifs.

Votée par la majorité parlementaire de droite, la modification de la loi sur les TPG supprime l'inscription légale des tarifs et redonne à la régie publique, au lieu du Grand Conseil, la compétence de les fixer en accord avec le Conseil d'Etat. Or ces dispositions avaient été introduites en 2014, suite à l'approbation d'une initiative populaire visant à freiner les hausses des tarifs dans les urnes.

'Le but de la manoeuvre est d'augmenter les prix, sans possibilité de lancer un référendum', a dénoncé jeudi devant les médias Matthieu Jotterand, député socialiste, aux côtés des autres partis de gauche et du MCG. Cette modification a été votée fin mai en même temps que la gratuité pour les moins de 25 ans et le rabais de 50% pour les seniors. Les adultes risquent de devoir passer à la caisse.

/ATS