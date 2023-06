Absence d'inégalité salariale selon une étude de l'Union patronale

Il n'y aurait pratiquement aucune inégalité salariale entre hommes et femmes en Suisse. Telle est la conclusion d'une étude de l'Université de St-Gall, commandée par l'Union patronale suisse (UPS) et publiée mardi.

Les auteurs de la recherche ont passé en revue les analyses menées auprès de 461 entreprises qui utilisent l'instrument de l'égalité salariale de la Confédération. Parmi elles, 99,3% respectent la loi sur l'égalité.

Selon la loi sur l'égalité, les entreprises de plus de 100 employés doivent effectuer une analyse de l'égalité salariale et la présenter aux collaborateurs et aux actionnaires au plus tard fin juin.

L'Université de Saint-Gall a rassemblé 615 analyses pour les employeurs. Cela correspond à 10% des entreprises soumises à l'obligation d'analyse. Au total, 89% d'entre elles n'ont pas montré d'effet de genre, comme l'a fait savoir l'organisation patronale mardi. Les 3,3% des différences de salaires entre hommes et femmes sont demeurées sans explication.

/ATS