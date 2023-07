Accélération du nombre d'annonces de voitures au premier semestre

Le nombre d'annonces de véhicules a progressé au premier semestre, souligne mardi la plateforme Autoscout24. Ce sont les voitures électriques qui prennent la tête du cortège avec des annonces plus nombreuses mais restées en ligne plus longtemps.

De janvier à juin, près de 500'000 annonces de véhicules ont été mises en ligne sur Autoscout24, soit une augmentation de 11,6% par rapport au semestre précédent, rapporte un communiqué.

La catégorie des voitures neuves a crû de 17,7% à 73'900 autos et celle des voitures d'occasion de 10,3% à 423'600. Leurs prix moyens se sont maintenu au plus haut respectivement à 60'645 francs (+1,8%) et 37'152 (+2,5%).

Les voitures électriques affichent une hausse de plus de 50% d'annonces supplémentaires, soit un total de 27'000.

Pour la durée d'affichage, les déclarations relatives aux voitures électriques sont restées plus longtemps en ligne, 70 jours en moyenne contre 47 jours pour les minivans.

'Les difficultés de livraison sur le marché automobile suisse semblent avoir été en grande partie surmontées,' explique le site qui souligne un choix plus élargi de véhicules pour les futurs acquéreurs.

/ATS