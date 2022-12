Accessibilité des trains pour handicapés : délai pas respecté

Les CFF ne parviendront pas à respecter la date butoir fixée à fin 2023 pour permettre aux handicapés d'accéder aux trains par leurs propres moyens. Les autres compagnies de transports sont aussi concernées.

Pour aider les handicapés à grimper plus facilement dans les trains, les CFF doivent aménager davantage de gares qu'initialement prévu par la loi sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand). D'ici 2028, les CFF auront investi plus de 2,5 milliards pour adapter les infrastructures.

L'ex-régie fédérale s'engage toutefois à trouver des solutions de remplacement dans toutes les gares qui ne seront pas encore accessibles sans obstacle dès la fin de l'année prochaine, comme c'est déjà le cas aujourd'hui.

Fin 2023, les CFF auront transformé 434 gares sur 764, apprend-on dans un communiqué des CFF mercredi. Et dès 2024 elles s'attaqueront au plus de 300 restantes. Dans une trentaine de cas, l'adaptation se fera lors du prochain entretien ordinaire de la qualité du réseau, car les investissements seraient disproportionnés pour une intervention spécifique.

Rehausser les quais et installer des rampes

Depuis l'adoption de la loi au début des années 2000, les exigences pour permettre aux handicapés de se déplacer librement dans une gare ont été affinées, a précisé mercredi une porte-parole des CFF à Keystone-ATS. Ainsi le nombre de gares CFF dont il faut rehausser les quais, installer des rampes et, dans certains cas, des ascenseurs, a plus que doublé passant de 150 à 400.

Dans l'intervalle, le 'Call Center Handicap CFF' reste disponible et aide gratuitement les personnes à mobilité réduite à planifier et à effectuer leurs voyages en train. En 2019, il a organisé et coordonné 150'398 aides à l'embarquement et au débarquement. Sur place, le personnel ferroviaire aide à l'embarquement et au débarquement, par exemple avec une rampe pliable ou un ascenseur Mobilift.

Grandes gares déjà adaptées

Les autres compagnies de trains en Suisse sont aussi concernées, selon un rapport de l'Office fédéral des transports. Jusqu'ici environ 73% des voyageurs ont pu bénéficier des aménagements apportés principalement dans toutes les grandes gares de Suisse en faveur des personnes handicapées.

Le rapport montre toutefois que 'malgré les interventions répétées de l'OFT', les adaptations de 541 gares ou arrêts ferroviaires (y compris les CFF) ne seront mises en œuvre qu'après l'expiration du délai légal à fin 2023.

