Accord des 27 en vue de mesures pour contenir les prix de l'énergie

Les dirigeants des 27 se sont mis d'accord dans la nuit de jeudi à vendredi pour 'travailler à des mesures' destinées à endiguer la flambée des prix de l'énergie, a annoncé le président du Conseil européen Charles Michel. Il n'a pas livré de détails.

'L'unité et la solidarité prévalent', a-t-il tweeté. La guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie ont provoqué un choc sur les prix du pétrole, du gaz et de l'électricité. Mais, depuis février, l'Europe réagit avec lenteur, affaiblie par les intérêts divergents des pays membres.

Le couple franco-allemand, moteur de la coopération européenne, semble en panne. Une réunion des ministres des deux pays, prévue le 26 octobre à Fontainebleau, en France, a été reportée en janvier.

/ATS