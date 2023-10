Accord des 27 pour réformer le marché de l'électricité

Les Vingt-Sept se sont entendus mardi sur une réforme du marché européen de l'électricité, après des mois d'âpres tractations entre la France et l'Allemagne sur le soutien au nucléaire, a annoncé le Conseil européen.

Le texte approuvé par les ministres de l'Energie, et qui sera désormais négocié avec les eurodéputés, vise à recourir davantage aux contrats de long terme pour lisser l'impact de la volatilité du marché sur les consommateurs et à offrir davantage de prévisibilité aux investisseurs via des contrats à prix garantis par l'Etat.

/ATS