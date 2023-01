Acrotec dépasse les 500 millions de recettes annuelles

Le sous-traitant de la micromécanique Acrotec a dépassé en 2022 la barre des 500 millions de francs de chiffre d'affaires notamment grâce à une acquisition dans le secteur des techniques médicales.

Acrotec a racheté pour un montant non dévoilé l'entreprise Axial Medical, basée en Pennsylvanie aux Etats-Unis et spécialisée dans la production en grande série d'implants pour la chirurgie vertébrale, orthopédique et traumatologique, a indiqué à l'agence AWP le groupe jurassien, confirmant une information publiée mardi par Le Temps.

Selon le quotidien, Axial Medical génère un chiffre d'affaires de 23 millions de francs.

Cette transaction, effectuée en décembre, permet au groupe de Develier, qui génère environ 50% de son chiffre d'affaires via l'industrie horlogère, de se renforcer dans le secteur des dispositifs médicaux. Cette branche représentera 25% à 30% des ventes de l'entreprise dirigée par François Billig. Fin 2018, cette activité contribuait à moins de 10% des recettes.

Acrotec a connu une forte croissance ces dernières années à la faveur notamment de nombreuses acquisitions. La société est également active dans l'électronique, ainsi que l'industrie aéronautique et automobile.

L'entreprise jurassienne est détenue depuis 2021 par le fonds d'investissement américain Carlyle et compte environ 2600 collaborateurs et collaboratrices.

/ATS