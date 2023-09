Aide pour les exploitations touchées par la grêle de juillet

La grêle de juillet dernier en Valais a entraîné une perte estimée à 17,5 millions de francs dans les fruits et légumes. En réponse à un postulat urgent, le canton a annoncé vendredi évaluer à 4 millions de francs l'aide pour les exploitations les plus touchées.

Le Conseil d'Etat a décidé d'utiliser le Fonds cantonal pour les victimes de dommages non assurables causés par les forces de la nature pour accorder une aide 'spécifique et ciblée', a indiqué Christophe Darbellay, chef du département de l'économie et de la formation, devant le Grand Conseil.

Cette aide sera accordée aux professionnelles du secteur fruits et légumes qui exploitent au minimum 3 hectares de cultures et qui ont subi une perte de récolte d'au moins 50%.

'A ce stade, environ 50 à 75 exploitations pourraient être concernées', note le canton dans un communiqué. Le montant global de l'aide est estimé à 'un peu moins de 4 millions de francs'.

Pommes plus impactées

La grêle qui s'est abattue sur le Valais le 24 juillet dernier a causé des dégâts entre Evionnaz et Bramois. 'C'est la production de pommes qui a été la plus impactée, avec une perte estimée à un peu plus de 13'000 tonnes, soit environ la moitié de la production cantonale de 2023, ce qui correspond à un montant de 12 millions de francs', précise le canton.

Quarante pour cent de la récolte de poires a également été touchée, soit 1650 tonnes pour un montant de 2 millions de francs. Pour les abricots, la perte estimée est moindre (765 tonnes) car la récolte était 'heureusement bien avancée'; le dégât économique s'élève environ 2 millions de francs.

Enfin, la moitié des volumes de prunes et pruneaux (environ 500 tonnes) a été perdue, pour un montant de 1 million de francs. Le postulat urgent interparti n'a pas été combattu et a été transmis au Conseil d'Etat pour exécution.

/ATS