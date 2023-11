Airbus: Ethiopian Airlines s'engage pour onze A350-900

La compagnie Ethiopian Airlines s'est engagée à acquérir 11 Airbus A350-900 lors du salon aéronautique de Dubaï mercredi, élargissant ainsi son carnet de commandes de ce type d'appareils, un jour après avoir commandé 31 avions Boeing.

La compagnie nationale éthiopienne a signé un protocole d'accord portant sur l'acquisition de 11 Airbus A350-900, ce qui porte à 33 le nombre total d'A350 qu'elle s'est engagée à acheter.

Boeing, le rival américain d'Airbus, a multiplié les ventes lors de ce salon d'une semaine, avec notamment un accord portant sur la fourniture de 95 avions à la compagnie aérienne Emirates de Dubaï.

'Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'égard de cette flotte (d'A350), car elle offre un confort supplémentaire aux passagers', a déclaré Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, dans un communiqué.

'Nous sommes désireux d'augmenter la taille de notre flotte en acquérant des appareils de dernière technologie', a-t-il ajouté.

Mardi, la compagnie a commandé 11 Boeing 787 Dreamliners et 20 737 MAX, quatre ans et demi après l'accident d'un 737 MAX d'Ethiopian Airlines juste après son décollage d'Addis-Abeba, qui avait coûté la vie aux 157 passagers et membres d'équipage.

/ATS