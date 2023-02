Alcon s'est teinté de rouge sur la fin de l'année dernière

Le géant genevo-texan des soins oculaires Alcon a enregistré au dernier trimestre de 2022 un quatrième ralentissement de sa croissance en autant de partiels, largement attribué à des effets de changes, sombrant au passage du mauvais côté de l'équilibre .

L'évolution des recettes s'est, elle, maintenue en territoire positif, grappillant 1% (+7% à taux de changes constants, tcc) pour un chiffre d'affaires de 2,16 milliards de dollars (environ 2 milliards de francs).

La marge opérationnelle s'est évaporée à 1,0% entre octobre et fin décembre, contre 8,5% un an auparavant.

Le bénéfice de base par action s'est affaissé à 42 cents, contre 56 cents douze mois plus tôt. Non ajusté, cet indicateur a dévissé de 48 cents pour s'inscrire en négatif de 20 cents, détaille un compte-rendu diffusé dans la nuit de lundi à mardi. Alcon a ainsi essuyé une perte nette de 97 millions, en lieu et place d'un gain de 139 millions.

Nombreux handicaps temporaires

La reprise en fin d'exercice pour environ 930 millions de dollars du laboratoire nord-carolinien Aerie Pharmaceuticals - qui prévoit d'atteindre le seuil de rentabilité en 2024 - a logiquement pesé sur la rentabilité, tout comme les frais engagés dans le règlement d'un litige juridique, l'effet du renchérissement ou encore les efforts consentis dans la transformation de l'entreprise.

Si le chiffre d'affaires s'avère conforme aux estimations des analystes, la chute de profitabilité défrise les projections les moins optimistes.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, les ventes ont augmenté de 5% (+11% tcc) à 8,7 milliards, alors que la marge opérationnelle a augmenté à 7,8% après 7,1%. Le bénéfice de base par action en revanche a reculé à 68 cents, contre 76 cents en 2021. Le bénéfice net s'est affaissé d'une quarantaine de millions à 335 millions.

Le conseil d'administration proposera un dividende par action relevé d'un centime à 21 centimes par action au titre de l'exercice écoulé. Les actionnaires se prononceront lors de l'assemblée générale du 5 mai prochain.

La division Surgical a bouclé le 4e trimestre sur un chiffre d'affaires de 1,27 milliard de dollars, en hausse de 1%. Sur l'ensemble de l'année, elle a dégagé un chiffre d'affaires de 5,05 milliards de dollars, en progression de 7%.

La division Vision Care a vu ses ventes augmenter de 1% à 881 millions de dollars au dernier partiel et de 5% sur l'année, à 3,61 milliards de dollars.

Au 31 décembre dernier, Alcon affichait une position de trésorerie de 1,0 milliard de dollars.

Vers une croissance accélérée et un regain de rentabilité

Pour l'année en cours, la direction table sur un chiffre d'affaires compris entre 9,2 et 9,4 milliards de dollars, ainsi que sur une marge opérationnelle ajustée de 19,5 à 20,5%. Le bénéfice par action devrait se situer entre 2,55 et 2,65 dollars.

La croissance du marché devrait être légèrement inférieure à la moyenne historique, alors que les taux de changes qui prévalaient fin janvier sont appelés à se maintenir à ce niveau sur l'année.

Les analystes accueillent une performance sans grande surprise. Vontobel souligne le potentiel d'amélioration restant d'une société qui demeure en phase de transformation, tandis que la Banque cantonale de Zurich (ZKB) salue l'amélioration continue de la rentabilité sous-jacente.

UBS rappelle pour sa part que la direction a pour habitude de ne pas trop se pencher par la fenêtre en début d'exercice et n'exclut subséquemment pas un relèvement des ambitions en cours de route.

A la mi-journée, la nominative Alcon s'appréciait de 1,5% à 67,82 francs et caracolait en tête d'un SMI en repli de 0,15%.

/ATS